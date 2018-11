Denuncian cambio de uso irregular en tres sectores de Baruta

El Concejo Municipal de Baruta aprobó en primera discusión, con siete votos a favor y dos en contra, el Proyecto de Ordenanza de Zonificación del Eje Norte: Colinas de Bello Monte-Las Mercedes-Chuao, que implica un cambio de uso sensible en esos tres sectores que integran el eje articulador entre el norte y el sur de Caracas. El hecho ha levantado una polvareda en los espacios vecinales y urbanísticos. Afirman que no solo se violentó el procedimiento legal, sino que se desconoce el concepto de ciudad y no se invitó a participar a las comunidades.

“Esa ordenanza debería estar fundamentada en un plan de renovación urbana, pero no lo está; ignora el tema de la ciudad, de las conexiones de municipios colindantes como Chacao y Libertador, de la gente. No hay ningún planteamiento”, afirma el urbanista Marcos Negrón.

El proyecto, sometido a discusión el 21 de junio, plantea el cambio de uso de zonas residenciales y aborda el tema de las edificaciones con valor patrimonial “sin demasiada claridad”, indica el especialista. Propone el aumento de densidades, lo que obliga a la integración de parcelas. “Ya vimos el resultado en Las Mercedes y El Rosal: se convirtieron en espacios de oficinas sin vida nocturna, en barrios anónimos, con gente que va y viene, y en consecuencia se expulsa a los residentes originales. Además, ocurre en un contexto negativo como es el de la hiperinflación que reduce en 40% las posibilidades de empleo, en palabras de Consecomercio. Así plantean hacer grandes inversiones pero, ¿a quién benefician?”.

Kiomara Scovino, arquitecta y defensora de los derechos de las comunidades, advierte que quieren fragmentar la participación, un derecho constitucional. “El primer paso que dieron fue el de no informar o hacerlo parcialmente. ¿Esta es una operación para vender el municipio? ¿A quién?”, se pregunta la dirigente que junto con otras personas de la zona logró, a través de reclamos, que el Concejo diera una segunda prórroga de 45 días de consulta que culmina el 24 de noviembre. La primera que lograron por presión, fue suspendida por falta de información. “Seguiremos en la pelea por los vecinos del municipio”, asegura.

El concejal Héctor Urgelles, uno de los dos ediles que votó en contra, respalda la posición. “La manera en que se ha procedido es irregular desde el comienzo”. Señaló las irregularidades: “Las normas establecen que los proyectos de ordenanza deben ser distribuidos por lo menos siete días antes de comenzar su primera discusión en la Cámara y aparecer en la cuenta, y eso se incumplió. Fue presentado con un derecho de palabra, que no procedía, solicitado por el presidente de la Comisión de Urbanismo, Luis Aguilar, y además no fue mencionado como ordenanza. Ese mismo día se dio la primera discusión sin que ningún concejal tuviera en la mano una copia, que es lo legal. Se redactó con errores de nombre y sin planos. La ley establece que debe hacerse una consulta pública de 10 a 30 días más 15 adicionales antes de discutirse, en el caso de que sea de urbanismo, pero la consulta se inició al día siguiente de haber sido aprobada”.

“No hubo planos ni planes”, coinciden los expertos y vecinos, quienes advirtieron que lo que desean es una gestión virtuosa de urbanismo. “Se viola la ley al presentar una ordenanza como un plan especial que no es y se violan las normas que prohíben un cambio sin un plan integral, pues no puede hacerse sin previsiones de servicios públicos. Ni siquiera están los estudios. Es un instrumento que no beneficia a la comunidad”, puntualizó el arquitecto Leopoldo Provenzali, quien también es vecino.