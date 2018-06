Denuncian agresión de funcionarios de migración cubana contra venezolanas

Pasajeros de un vuelo procedente de Cuba denunciaron que dos mujeres venezolanas fueron agredidas por agentes de migración cubana.

En un video se observa como los uniformados suben a las dos mujeres a un autobús y se desarrolla una situación irregular.

A las mujeres no les permitieron ingresar a la isla, por lo que tenían que ser devueltas en el vuelo que estaba por salir a Venezuela, relató uno de los pasajeros a la periodista Elyangelica González.

Los oficiales les indicaron a las mujeres que no podían ingresar al país con el equipaje porque en las maletas había “cosas nuevas”.

Al exigir que se les regresara su equipaje, los funcionarios se alteraron y las montaron en el autobús, por lo que no volvieron a Venezuela en el vuelo que les correspondía.





#DENUNCIA Uno de los pasajeros que me contactó, captó el momento de la golpiza. Me dice que al no dejar pasar a las dos mujeres en Cuba, debían devolverlas en el vuelo en el cual ellos estaban a bordo, pero eso no pasó, decidieron montarlas en ese autobús a golpe y porrazo (2)