Denuncian abandono del gimnasio “Chuchú” Gruber de Ciudad Bolívar

El gimnasio de esgrima Jesús "Chuchú" Gruber de Ciudad Bolívar se encuentra en precarias situaciones debido al abandono por parte del estado.

Juan José Sayago, periodista deportivo, indicó que la última vez que se presentó un proyecto para remodelar el gimnasio fue hace dos años, sin embargo, aseguró que nunca entregaron la obra completa.

"No hay pistas, no hay luz, no hay nada. De esa fulana reparación y proyecto sólo quedó seguramente el contrato y la empresa encargada de terminar de hundir este recinto deportivo", denunció Sayago en Twitter.

