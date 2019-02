Delincuentes en Maracaibo huyen en autobuses después de robar

Los antisociales de Maracaibo, estado Zulia, luego de robar a las personas huyen del centro de la ciudad utilizando el transporte público.

Los empleados de la zona indicaron que los hombres roban, se suben a las unidades de transporte en las que se alejan de lugar y luego vuelven en otro autobús para repetir el ciclo, reseñó Panorama.

“Son jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 25 años”, dijo un comerciante de La Redoma, quién afirmó haber presenciado varios robos a mujeres.

Una joven relató que los antisociales intentaron robarla con un arma blanca, pero debido a que llegaron más personas, logró escapar.

“Venía caminando hacía los tribunales cuando me rodearon dos maleantes. Me pidieron el celular, pero no gritaban para que nadie los oyera. Vi a gente que no trató de ayudarme. Ellos insistieron y amenazaron con acuchillarme si no les daba algo de valor”, dijo la estudiante universitaria.

