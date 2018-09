“90% del transporte en el estado Táchira está paralizado”

Germán Duarte, presidente de la Federación de Transporte en el estado Táchira, denunció que 90% del transporte en la entidad se mantiene paralizado.

Aseguró que esto se debe a la falta de repuestos para recuperar las unidades y continuar con sus labores. Indicó que el porcentaje restante que continúa laborando, dentro de poco se paralizará.

Duarte comentó que antes de que comience a implementarse el nuevo aumento salarial, el mismo será consumido por los altos niveles de inflación que tiene el país.

A su juicio "las políticas económicas tomadas por el Ejecutivo son totalmente erradas, porque la hiperinflación no se ha podido controlar y el gobierno no quiere escuchar a los que saben del tema". Para finalizar indicó que "la nueva tarifa provisional del pasaje ya no cubre las necesidades de los transportistas".

#4Sep Germán Duarte, presidente Federación de Transporte: "El transporte está parado frente a las casas porque no tienen insumos para poder operar. En más de un 90% está paralizado y lo demás está a punto de pararse". pic.twitter.com/B9058j3nIS - @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) 4 de septiembre de 2018