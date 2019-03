57% del país se mantiene sin internet tras apagón

NetBlocks, organización no gubernamental que se dedica al estudio de la seguridad en internet, denunció que 57% de la nación se encuentra sin servicio de internet luego del apagón registrado este lunes cerca de la 1:00 pm en parte del territorio nacional.

La interrupción deja fuera de servicio las utilidades de conectividad a Internet en el país, y los difscans de NetBlocks, que mapean todo el espacio de direcciones IP de un país en tiempo real, muestran cortes de Internet correspondientes a cortes de energía en el país.

Las interrupciones de Internet causadas por la interrupción en el suministro eléctrico tienen un patrón de red distinto utilizado por NetBlocks para determinar y atribuir la causa raíz de una interrupción, un proceso conocido como “atribución” que sigue las etapas de detección y clasificación.

En horas del mediodía de este lunes, se registró una nueva falla eléctrica que dejó sin luz a al menos 16 estados de Venezuela. La falla en el sistema generó caos nuevamente con la caída de las líneas telefónicas, el internet y la suspensión del servicio del Sistema Metro.

Los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Mérida, Nueva Esparta, Lara, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia también fueron afectados.

Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de haber realizado "ciberataques" contra la principal central hidroeléctrica del país con el apoyo de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Confirmed: New national power outage detected across #Venezuela starting 5:00 PM UTC (1 PM VET); network data shows 57% of country now offline; incident ongoing #SinLuz #Apagon #25Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/dQNWefe6h6