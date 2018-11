El 30 de octubre pasado el director de personal del Instituto Nacional de Parques, Héctor Hernández, informó en una circular a trabajadores activos y jubilados que, en “conjunto con el esfuerzo” del presidente de Inparques, Josué Alejandro Lorca Vega, las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción entregadas en los meses de septiembre y octubre serán obsequiadas “para así contribuir a disminuir los embates de la guerra económica que actualmente atacan al pueblo”.

Trabajadores del organismo público lo rechazan y consideran que con eso el gobierno pretende aquietar las protestas y “comprar conciencia” a propósito de las próximas elecciones de concejales. También denuncian que intentan tapar “la mayor confiscación” de los derechos laborales que ha existido en la historia de Venezuela.

“Está plenamente demostrado que la regaladora comienza cada vez que se acercan unas elecciones. Nosotros estamos claros y no dejaremos que el gobierno nos manipule o chantajee con sus regalos. No solo desvirtuó los aguinaldos, también lo hizo con el bono de alimentación, creado para que el trabajador se alimentara diariamente, pero ahora es imposible con un ticket de apenas 180 bolívares. Solo en la compra de la caja Clap se nos va más de 50% del bono alimentación”, declaró un empleado del instituto público, que pidió no citar su identidad.

En vez de una caja de comida, exigen un salario justo, suficiente y decente que les alcance para adquirir todos los alimentos que necesitan. “Yo quiero comprar las cosas con el sueldo que genere por mi trabajo. Sé que en otros organismos públicos, como el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, también les están regalando a los trabajadores no cajas, sino bolsas de productos”, que contienen cuatro paquetes de harinas de maíz precocida, cuatro kilos de pasta, dos de harina de trigo, una mayonesa grande, cuatro paquetes de arroz, un kilo de azúcar, dos kilos de leche venezolana, seis atunes y una salsa de tomate, agregó la fuente.

Con las medidas económicas impuestas por el presidente Nicolás Maduro, afirmó, quedó atrás el verdadero significado de los aguinaldos, con los cuales se podían comprar los estrenos, los ingredientes para las hallacas, regalos, pintar la casa, un electrodoméstico e incluso algunas personas pagaban la inicial de un vehículo. “Esta vez, el aguinaldo que recibe un trabajador que gana salario mínimo, no alcanza para nada. Nada se le podrá comprar a los hijos”, expresó.