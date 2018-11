El déficit de conexión a internet dificulta que ciudadanos estén informados

Los medios digitales que han aparecido en Venezuela ante la censura y el cierre de periódicos, emisoras de radio y de televisión, enfrentan restricciones y bloqueos que afectan la difusión de la información, a lo cual se suma el deficiente servicio de conexión de banda ancha que es un obstáculo para acceder a Internet. Sin embargo, constituyen la alternativa para mantener informada a la población.

Esta fue una de las conclusiones del segundo foro Periodismo en Transición, realizado en los Palos Grandes, en la cual participaron periodistas y directivos de portales.

Carlos Correa, director de Espacio Público, aseveró que “estamos, junto a Paraguay, entre los países que cuentan con los peores niveles de acceso a Internet” y agregó que “la mayoría de las personas que se conecta a la red no lo hace desde sus hogares, pues tenemos un gran déficit de conexión”. Afirmó que el bloqueo a las páginas web afecta el flujo informativo. “La política de Estado castiga a todo aquel que piense distinto”.

Aseguró, además, que la información divulgada por Internet, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no ha creado cambios significativos en la vida política y social. “Investigaciones periodísticas hechas en el país producen reacciones en otras naciones, por ejemplo el desarrollo del tema del CLAP de Armando.Info tuvo una consecuencia en México, pero en Venezuela no pasó nada”, expresó. Alertó sobre la proliferación de noticias falsas o fake news, las cuales “construyen lógicas para generar desconfianza en los periodistas”.

Omar Lugo, director de El Estímulo, coincide con Correa en que los medios digitales no ofrecen los resultados esperados periodísticamente, por no ser masivos: “No provocamos cambios en la conducta de la gente, no podemos formar la opinión pública, ni siquiera contrarrestar la hegemonía comunicacional que ejerce el gobierno”.

El comunicador Alonso Moleiro destacó en el foro que el contexto en el que se desarrollan los medios en Venezuela es el de “una dictadura diseñada o dictadura selectiva que consiste en hacernos creer que hay libertad, cuando no la hay, pues cierra algunos medios o bloquea los digitales”.

Moleiro añadió que lo que se divulga a través de los portales digitales no llega a todos. “Las personas se informan, pero solo quienes buscan informarse, porque no llega a todos, por eso necesitamos que vuelva el papel, necesitamos tener otra vez periódicos para que así puedan convivir ambos medios”.

César Bátiz, director de El Pitazo, señaló que estos medios padecen las mismas restricciones que todas las empresas del área: “Tenemos fuentes cerradas, restricción a información oficial, pero además contamos con bloqueos en la red e incluso negación de servicios de conexión”. “Si nos cierran la puerta, abrimos una ventana, y si nos cierran una ventana, con un cincel abrimos otra”, dijo.

En el punto más alto del temor

Mariengracia Chirinos, periodista de IPYS, aseveró que en Venezuela hay “estados que no cuentan con periódicos”, lo cual crea una necesidad que solo los medios digitales llenan. Señaló: “Cuando hablamos de la radio, hablamos de espacios que no son libres pues les prohíben tocar ciertos temas, igual pasa con la televisión, no existen programas críticos, espacios para el debate o la disidencia, y esto ha llevado a una reinvención del periodismo en el país”.

Muchos son los portales que han sufrido constantes ataques por parte del gobierno por difundir información. En cuanto a la autocensura, Gracia refirió que “en 2014 advertíamos riesgo del miedo de los periodistas, hoy hemos llegado al punto más alto del temor que tienen de informar; hay mucho riesgo por la represión, por la política militarista y de seguimiento policial en contra de los comunicadores de manera selectiva, como con TalCual, El Pitazo, Armando.Info”, declaró Gracia. Agregó que “el periodismo está en resistencia”.