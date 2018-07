Decenas de zulianos asistieron al encuentro “Resiliencia y Resistencia”

El miércoles 4 de julio, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) realizó en la sede del Teatro Baralt, el taller “Resiliencia y Resistencia: Cómo conseguir las fuerzas para seguir”, un encuentro para proveer de mecanismos de manejo del estrés y la ansiedad a los zulianos en momentos donde la vida cotidiana se hace más adversa.

Empoderar al ciudadano para exigir justicia y defender sus derechos fue el mensaje central que desarrollaron las participaciones de los ponentes, Abraham Figuera, coach motivacional, Jesús Urbina, profesor de la Universidad del Zulia y activista de Transparencia Venezuela y Lisseth Mogollón, coordinadora de Atención a la Víctima de Codhez.

“Tu vida no es un evento y lo que pasó en el pasado no te define. Quien abraza la identidad de víctima siempre será víctima, pero no es tu identidad” destacó Figuera en su participación. “La identidad que te define es lo que tú eres, tu valor y propósito como persona”.

Por su parte, el profesor Jesús Urbina destacó la significancia de realizar encuentros en la sede del Teatro Baralt, un lugar de resiliencia y resistencia en sí mismo que está por cumplir 135 años siendo el espacio cultural más importante para el encuentro de los zulianos con la cultura, el arte y la expresión humana.

“La ruptura del orden social en Venezuela es inocultable y la dictadura es una amenaza que trunca el proyecto de vida de las personas” manifestó Jesús Urbina. “La resiliencia permite construir un camino de transformación, no es resignación, ni conformismo”.

Para finalizar el encuentro, la coordinadora de Atención a Víctimas, la abogada Lisseth Mogollón destacó la importancia de denunciar y no dejar que la situación reste importancia a la lucha por los derechos. “La denuncia es una herramienta pacífica para la resistencia, no solo para que me vuelva a pasar a mí, sino para que no le pase a otra persona”, destacó la Coordinadora.

La normalización de las vulneraciones a los derechos humanos con las constantes fallas de servicio eléctrico, la falta de atención en los hospitales debido a la carencia de insumos y medicamentos, el elevado costo de los alimentos y la devaluación del salario son algunas de las situaciones que afectan el espíritu y la fortaleza del venezolano.

Ante los obstáculos que se presentan en el camino, la resiliencia y la resistencia se convierten en herramientas para encontrar el propósito para seguir adelante. “Es una resiliencia y resistencia con propósito, no es acostumbrarnos y normalizar las violaciones de derechos humanos que buscan reducirnos. Es ver que sí se puede lograr la justicia”, destacó la abogada de Codhez.

