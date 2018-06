“Contribuyo con mi esfuerzo a darles oportunidades a los niños de Caracas”

La escuela Arnoldo Gabaldón está ubicada en la comunidad de El Paují, en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Fundada en 1988 como iniciativa de la iglesia Fuente de Vida, bajo el liderazgo del reverendo Alexis Mora, durante muchos años operó con pocos recursos.

Para el año 2013 contaba con 125 estudiantes en educación preescolar y primaria.

En 2014 la Fundación Génesis remodeló la escuela, que estaba al borde de la quiebra, techó la cancha, terminó el tercer piso de aulas y construyó la cocina, el comedor y la biblioteca. Eso permitió de inmediato incrementar la matrícula a 250 alumnos.

La Fundación Génesis es una organización sin fines de lucro, brazo filantrópico de varias empresas, liderada por Manuel King y su familia, quienes llegaron a Venezuela en la posguerra y se instalaron en el barrio El Guarataro.

Con la reinauguración de la unidad educativa comenzaron a preguntarse qué venía después.

“Se nos planteó el reto de generar un programa que permitiera darle sostenibilidad a eso que acabábamos de hacer. Así nació Crecer Venezuela, primero como un programa de becas personalizadas”, indicó Juan Víctor Fajardo, gerente del programa.

En la escuela ven clases desde maternal a sexto grado de primaria cinco días a la semana de 7:00 am a 12:00 m, y se sirve desayuno y almuerzo a diario tanto a estudiantes como a su personal docente, administrativo y de servicio general.

“Los padres pagan algo, pero es solo significativo. Es menos de 1% de lo que cuesta educar y alimentar a los estudiantes. El programa es educación, pero también la alimentación”, señaló.

Dijo que tienen buenos profesores, pero todavía falta para la excelencia, que es a donde apuntan mirando el futuro. “Hasta ahora el enfoque ha sido la sostenibilidad financiera de la escuela, y lo estamos logrando, porque ya 89% de los niños están becados. Solo nos faltan entre 30 y 40 estudiantes y estamos llegando a un momento que podemos decir que la escuela es sostenible, pero el nivel educativo tiene que subir”, recalcó.

Fajardo explicó que aún no han levantado indicadores, pero es lo que desean a corto plazo: “Deseamos aplicar una prueba de desempeño estudiantil y analizar cuál es la situación real de nuestros estudiantes”.

“La idea de la fundación y el programa que adelantamos es apoyar escuelas privadas en zonas de bajos recursos de Caracas, ver su viabilidad financiera, el desarrollo organizacional, formar a los administradores para que piensen como gerentes de un emprendimiento social y no solo como líderes de una escuela, y llegar a la excelencia educativa”, destacó.

Señaló que la escuela Arnoldo Gabaldón es piloto de un modelo que esperan pueda replicarse en otros lugares, adaptándose a las características particulares: “No apuntamos a tener una franquicia de escuelas, pero sí queremos dar a conocer lo bueno y tratar de que otros proyectos lo copien”.

Su vida. “Este programa me da una razón para estar en Venezuela. Los que queremos estar aquí tenemos que encontrar una manera de hacer la diferencia, hacer valer el tiempo y encontrar una razón para no derrumbarnos ante tantas cosas malas. Si no la tienes entonces quedas a merced de las condiciones negativas, no hay sentido para ese sufrimiento que encontramos”, aseguró Fajardo.

Precisó que lo que le ha dado el programa Crecer Venezuela es una forma de darle sentido a todas las cosas que se viven en el país. “Yo no soy de ninguna manera inmune a la crisis que vive el país. Y yo decido quedarme en Venezuela porque siento que tengo un objetivo que vale la pena, contribuir con mi esfuerzo y mi talento a darles oportunidades educativas a los niños pobres de Caracas”, detalló.

Afirmó que involucrarse en el proyecto ha sido algo muy personal porque en el pasado fue beneficiado por becas y ayudas financieras, desde que tenía 16 años de edad. “Yo me gradué en la escuela Campo Alegre, en Caracas, gracias a una beca que el padre de uno de mis mejores amigos ofreció para pagar mi educación. Obtuve beca para hacer el pregrado en Estados Unidos y luego obtuve apoyos para estudiar en Nueva York y el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Mucha gente me ha ayudado en el camino y eso determinó quién soy. Devolver el favor es algo que me mantiene motivado”, indicó.

El centro educativo ha recibido el apoyo del IESA. Fajardo explicó que ha podido intercambiar con profesores especialistas en el tema educativo y que allí se le ha brindado un espacio para formar alianzas e incluso ayudar en la formación del personal de la escuela. “Este es un trabajo que es de vanguardia”, recalcó.

Reconocimiento a la excelencia

Juan Víctor Fajardo tiene 30 años de edad. Obtuvo en Londres la mención honorífica del premio al mejor estudiante del año en las maestrías de administración de empresas. El reconocimiento fue otorgado por la Asociación de Maestrías de Administración de Empresas, una de las instancias que acredita los cursos del IESA. Esta asociación agrupa 253 escuelas de negocios en más de 70 países.

“Todas las escuelas cada año nominan a un estudiante al premio. El año pasado yo tuve el privilegio de ser nominado para representar al IESA en la competencia. A mí me nominaron sobre todo por el impacto que tuvo la maestría en este programa que adelantamos en la escuela Arnoldo Gabaldón, la contribución de la maestría en mi formación como emprendedor social y que estaba poniendo en práctica en tiempo real”, señaló Fajardo.

“Me siento muy orgulloso de ser venezolano. Que eso ocurra en este contexto es muy alentador y habla mucho de la calidad de educación que acá se da. Me sentí honradísimo de dejar en alto el nombre de mi país”, recalcó.