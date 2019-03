Continuos apagones agravarán la capacidad de bombeo de agua en el país

El lunes 25 de marzo, una falla eléctrica ocasionó que tres autotransformadores de la represa del Guri se quemaran, lo que suscitó un apagón de carácter nacional, el segundo en menos de 20 días. Esta situación produjo la interrupción indefinida del bombeo y tratamiento de aguas destinadas a los hogares que, de prolongarse, provocará que los ciudadanos se queden sin reservas de agua.

La incapacidad para restituir el sistema eléctrico al 100% no solo deja momentáneamente sin agua a la población, sino que también afectará la distribución del recurso a corto y a mediano plazo.

“En este caso, cuando se restablezca la electricidad, vamos a tener menos capacidad de enviar energía al centro y occidente del país. La afectación es muy seria en el caso del sistema de agua; si no hay energía eléctrica no se puede bombear el agua ni tratarla”, advirtió José de Viana, ex presidente de Hidrocapital en exclusiva para El Nacional.

El ingeniero informó que los acueductos de Venezuela consumen aproximadamente 10% de la energía eléctrica del país, mientras que en Caracas se destina 15% para la distribución. “El problema serio es que no está entrando agua de los sistemas de producción, no hay nada que distribuir. Con cada nuevo accidente demora más en restituirse la energía”, refirió.

Durante el primer apagón, ocurrido el 7 de marzo, cuando se restituyó progresivamente la electricidad, el agua fue el último servicio en ser restablecido y la población estuvo sin el recurso durante más de una semana, por lo que los ciudadanos recurrieron a alternativas como recogerla al pie del Ávila, en ríos y en tuberías averiadas. Y hubo hasta quienes se aventuraron a surtirse en el río Guaire. Algunas comunidades del país desde mucho antes del primer apagón no la reciben.

@HIDROCAPITALca Para cuándo resolverán el "inconveniente" que nos tiene 2 meses sin agua en el Barrio Isaías Medina Angarita,pasaje 18 B, catia Caracas? — Rogmery Chacón (@rogmerychacon_) March 27, 2019

“Si no hay electricidad, no hay agua. Por eso se deben resolver paralelamente los problemas del sistema eléctrico, que son muy parecidos. Hay un montón de plantas técnicas fuera de servicio que se tienen que reparar y ponerlas a funcionar”, destacó De Viana.

De acuerdo con fuentes ligadas a la industria eléctrica, el pronóstico para los próximos días es de severos racionamientos para evitar la caída del Sistema Eléctrico Nacional, por eso es probable que el problema de distribución de agua también se prolongue.