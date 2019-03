Conocido chef español visitó comedores solidarios de Venezuela

El chef español José Ramón Andrés Puerta, conocido popularmente como José Andrés, visitó Venezuela para recorrer varias cocinas centrales de Caracas que sirven como comedores para ciudadanos con alimentación vulnerable.

Entre los establecimientos en los que estuvo se encuentran los administrados por el movimiento social Caracas Mi Convive y por Alimenta la Solidaridad.

“Estamos viendo cómo la ONG World Central Kitchen puede ayudar a expandir los esfuerzos de alimentación aquí”, expresó Andrés en su cuenta de Twitter.

El chef elogió a los “increíbles líderes” que utilizan los alimentos como herramienta social y “no como armas”.

UPDATE from on the ground in Caracas, Venezuela! We are visiting central kitchens run by @MiConvive #AlimentaLaSolidaridad & seeing how @WCKitchen can help expand feeding efforts here... Amazing young leaders using food as social tool not as weapon... #ChefsForVenezuela pic.twitter.com/3YkFwon6KS