Confirman bloqueo de plataformas de streaming durante discurso de Guaidó

Las plataformas de streaming como YouTube, Bing y Google presentan fallan este miércoles debido a las restricciones impuestas por el servicio de Internet de Cantv, informó la organización no gubernamental especializada en conexiones de red NetBlocks.

El bloqueo se generó durante aproximadamente una hora, cuando el presidente interino Juan Guaidó pronunciaba un discurso en el sector El Marqués como parte de la marcha convocada para este miércoles, señaló NetBlocks en Twitter.

Las limitaciones en el servicio de Internet mediante la estatal de comunicaciones ocurrieron desde el marts en la mañana, cuando Guaidó se presentó en la autopista Francisco Fajardo junto con Leopoldo López, líder de Voluntad Popular.

La ONG señaló que el martes en la noche las redes sociales y plataformas electrónicas de comunicación fueron liberadas minutos antes de que Nicolás Maduro se presentara en cadena nacional.

Confirmed: YouTube, Bing, and Google services restricted in #Venezuela , as Guaido speaks to public from Caracas following yesterday's public uprising #KeepItOn #1May ⬇️ https://t.co/UEhvvyjVdA pic.twitter.com/4BHx8wYlu4

Streaming services have now been disrupted in #Venezuela for an hour, starting as Guaido delivered a public speech. Data shows the same services were restored last night allowing internet users to watch adversary Maduro's speech #1May #KeepitOn ⬇️https://t.co/UEhvvyjVdA pic.twitter.com/ILmskiCCxG