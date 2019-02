Conferencista venezolano: No impedirán que entre la ayuda humanitaria

Gabriel Ayala, conferencista venezolano, aseguró este jueves que los camiones que obstaculizan el paso en el puente de Tienditas, en la frontera con Cúcuta, no impedirán que entre la ayuda humanitaria en el país.

“Dos camiones no podrán impedir la ayuda que viene sellada con la firma del cielo. Me uno a este movimiento porque sé la cantidad de vidas que van a salvar. Presto mis labios y esta plataforma para extender la voz de los que no tiene voz”, dijo el joven en Instagram.

El conferencista indicó que los venezolanos no se rendirán hasta lograr la entrada al país de la ayuda humanitaria.

“Aquí no hay doble animo aquí lo que hay es coraje y valentía. Este 23 de febrero entra la ayuda humanitaria a mi país. ¡Claro que si!”, dijo.