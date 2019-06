Conductores de San Félix protestaron por la falta de gasolina

Conductores de San Félix, en el estado Bolívar, manifestaron por la escasez de gasolina. Informaron que fueron enfrentados por piquetes de la Guardia Nacional y tanquetas mientras exigían sus derechos.

En un reportaje realizado por VPI, los choferes denunciaron que las bombas de gasolina tienen fallas, lo que retrasa las colas para surtir el combustible. Exigen hablar con los dueños de la estaciones de servicio para poder obtener respuesta.

"Vamos mal. Si somos millonarios en riquezas, ¿por qué tenemos que hacer estas colas?", preguntó uno de los conductores.

#4Jun Conductor: "Como venezolano me siento mal, no puede ser que no dirijan como tiene que ser al país" #EnVivo: https://t.co/sc9WWNiixl pic.twitter.com/X8mtYRvx9i