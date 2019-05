Conductores retuvieron gandola con gasolina en protesta en San Félix

Habitantes de San Félix, estado Bolívar, retuvieron este domingo una gandola con gasolina, en protesta porque la estación de servicio Kanavayen no trabajaría.

Los ciudadanos se colocaron en la vía para impedir el paso de la gandola con combustible

Las autoridades les informaron a los conductores que estaban en la cola desde el sábado que la estación de servicio no laboraría por una falla en la maquinaria para surtir gasolina.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana habían tomaron nota de las personas que se encontraban en la cola desde ese día.

Gasolineras en los estados presentan largas colas de vehículos para surtir combustible, mientras que otras permanecen cerradas por no tenerlo.

