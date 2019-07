“Condenamos el abandono del Hospital Psiquiátrico de Caracas”

Danilo Martínez, presidente encargado de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, lamentó la situación que atraviesa el Hospital Psiquiátrico de Caracas. “Condenamos que una institución centenaria esté en tal estado de abandono”, señaló.

“Lo más lamentable es que no ha habido ninguna declaración de parte del gobierno de Nicolás Maduro y tampoco se ha hecho algo para paliar la situación”, subrayó.

En el centro de salud, ubicado en Lídice y fundado en 1892, se atiende a 60 pacientes internos. Su capacidad oscila entre los 150 y los 300 pacientes. En su mejor momento atendió a 3.000 enfermos.

Martínez dijo que en Caracas hay otros dos centros de referencia: el Centro de Salud del Este, conocido como El Peñón, que cerró sus puertas recientemente, y el Hospital Nacional de Psiquiatría Jesús Mata de Gregorio, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Advirtió que en el interior del país es peor la crisis. Explicó que el Hospital Psiquiátrico de Peribeca, en Táchira, cerró sus puertas el año pasado, y que en el Psiquiátrico Pampero de Barquisimeto y en los hospitales de Maturín y Ciudad Bolívar se trabaja en condiciones precarias.

“A principios de año hicimos un llamado por el déficit de medicinas e insumos, pero a esta fecha todo está mucho peor”, afirmó.

“Reclamamos al gobierno que tome cartas en el asunto. En los próximos días visitaremos cada centro de salud mental para confirmar lo que ya se ha divulgado a través de los medios de comunicación”, aseguró.

Las denuncias

Un cúmulo de denuncias sobre la gravedad de la crisis en el Hospital Psiquiátrico de Caracas se ha ido desgranando por los medios de comunicación: mala alimentación, escasez de medicinas y productos de higiene personal, no hay ropa ni calzado para quienes están internados. Los mismos empleados se encargan de la comida y de vestirlos.

Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, alertó que el Psiquiátrico es el más afectado por la crisis del sector salud: “Tiene más de un año sin electricidad, las instalaciones están deterioradas y faltan insumos para atender a los pacientes ingresados”.

A través de los medios de comunicación y las redes sociales se divulgaron los reclamos de trabajadores y pacientes. Las denuncias van desde el consumo de agua contaminada hasta la falta de útiles para el aseo personal. En el Psiquiátrico el personal debe hacer magia para atender a los pacientes.

#27Jun Enfermera del Hospital Psiquiátrico del Lídice: Los pacientes no se bañan porque no hay jabón, muchos de los servicios no prestan servicio por falta de luz, tampoco hay agua potable y no se alimentan bien.