Con el sueldo de un médico palestino le pagan a 300 trabajadores de salud

Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, aseguró que 15 médicos palestinos se encuentran trabajando en algunos hospitales de Venezuela a pesar de que en las instituciones hay personal capacitado para atender las emergencias de los ciudadanos.

El dirigente indicó que algunos de los médicos se encuentran en el Hospital Dr. José María Vargas y en el Domingo Luciani, de Caracas, desde el pasado 28 de febrero.

“El problema no es que falten médicos venezolanos, ellos están trabajando y Nicolás Maduro tomó como solución traer médicos de afuera cuando lo que tiene que hacer es dotar nuestros hospitales que tienen más de 90% de déficits de insumos. El problema real es que no tenemos las condiciones adecuadas para hacer nuestra labor como trabajadores y médicos”, dijo Zambrano a El Nacional.

El vocero del sector salud aseguró que el sueldo que perciben los palestinos oscila entre 1.500 y 1.800 dólares, mientras que a los médicos venezolanos son seis dólares al cambio en bolívares.

“Con el sueldo de un palestino le pagan a 300 trabajadores de la salud. Es algo que está sucediendo y que vamos a seguir denunciando. Nosotros queremos trabajar y que nos den las condiciones necesarias para poder hacer nuestro trabajo”, comentó.

Zambrano indicó que los palestinos no hablan español, por lo que los trabajadores no saben cómo comunicarse con ellos. Destacó que no podrán realizar operaciones debido a la falta de insumos y a los quirófanos dañados, que llegan a 80%.

“¿Cómo van a operar? Ellos mismos se van a dar cuenta de las condiciones. Cuando pidan una compresa no la van a tener, lo vivimos nosotros y lo van a vivir ellos. ¿Cómo van a traer a un médico palestino si faltan insumos? Eso es un show para hacer ver que no estamos ejerciendo nuestro labor cuando estamos echándole pierna y apostando por nuestro país”, afirmó.

El dirigente sindical detalló que el ingreso de la ayuda humanitaria solventaría las necesidades inmediatas de algunos venezolanos y pidió a los militares que se sensibilicen con los pacientes que mueren por falta de insumos y medicinas.

“Le hago un llamado a los militares. Hoy en día mueren los pacientes esperando ser intervenidos quirúrgicamente por un déficit de insumos que podría solucionar la ayuda humanitaria. No sigan permitiendo abusos y dejen que ingrese la ayuda humanitaria, que es parte de la solución y que ayudaría a salvar muchas vidas”, expresó.

Zambrano comentó que cuando se quemaron los tres camiones de ayuda humanitaria en Cúcuta, los cuales contenían insumos, medicinas y alimentos para ayudar a 300.000 personas en estado de vulnerabilidad, sintió indignación.

“Nosotros vemos como sufren los pacientes en nuestros hospitales, son emociones muy encontradas cuando ves que el usurpador Nicolás Maduro no permite que entre la ayuda. Quisiera saber si no tiene humanidad, si no le duelen las personas que pudieran ser salvadas. Maduro no es humano ni obrero porque deja morir a su gente, tiene salarios de hambre y no deja que nadie ayude”, aseveró.

El vocero, quien indicó que no se sabe a dónde llegó la presunta ayuda humanitaria enviada por Rusia, señaló que los trabajadores del sector salud ven morir a sus pacientes y muchas veces no pueden hacer nada. A pesar de las dificultades, los empleados, en algunas ocasiones, recolectan dinero para ayudar a los pacientes.

“Lo poquito que podemos hacer con nuestro salarios son vacas para ayudarlos. Un antibiótico cuesta alrededor de 60.000 bolívares. Cuando ves a una madre llorando uno trata de buscar fundaciones o reunir el dinero. Ayudamos con lo poco que tenemos”, afirmó.

Paros escalonados

Zambrano señaló que el sector salud tiene años reclamando el deterioro que ha sufrido y no ha habido cambios. Destacó que los empleados son quienes deben presionar con protestas y paros, para finalmente generar el cambio. La propuesta del paro escalonado para trabajadores de la administración pública fue realizada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, junto a los sindicatos nacionales.

“Nos corresponde a nosotros ejercer el cambio que merecemos ¿y cómo lo hacemos? Con paros escalonados. Luego iremos a la paralización, camino a la huelga nacional. No aguantamos más, estamos en una situación de gravedad, en una emergencia humanitaria. No podemos darle bienestar a nuestras familias por el salario y tampoco podemos dárselo a los pacientes”, resaltó. El trabajador del sector salud aseguró que el paro es una vía para poder solucionar la “pesadilla” que atraviesan los hospitales venezolanos, sus empleados, los pacientes y el país.

“Protesta, paro y huelga, esa es la salida y luego nosotros mismos, como trabajadores, debemos reconstruir esta patria. Es necesario que se cuiden los puestos de trabajo, queremos seguir trabajando y queremos las herramientas necesarias”, precisó.

El dirigente resaltó que apuestan a Guaidó y al Plan País, liderado por el diputado Juan Andrés Mejía, para cambiar la situación que atraviesa Venezuela.

“Hoy los trabajadores comemos pero no nos alimentamos, es decir, compramos pasta pero no podemos comprar carne o pollo porque no nos alcanza. Para cambiar esa realidad tenemos que salir a la calle y apoyar las propuestas de ayuda humanitaria y el Plan País porque habla de producción y muchas cosas que necesitamos”, destacó.

Zambrano comentó que Venezuela necesita cambiar la situación actual mediante un modelo que permita recuperar la producción nacional y generar progreso.

“Es necesario que ejerzamos el camino que debemos para salir de esta pesadilla y estoy seguro que luego de la protesta, el paro y la huelga nosotros mismos podremos reconstruir el país. Más allá de un paro, es que los trabajadores salgamos a la calle, que tomemos acciones que vamos a ir articulando no sólo el sector salud, sino con otros sectores públicos para lograr ese cambio que los trabajadores merecemos”, indicó.

El vocero del sector salud aseguró que Guaidó representa la esperanza debido a las propuestas que ha generado junto al Parlamento, por lo que respaldarán las propuestas hasta que se logre el cambio político que les permita ejercer correctamente su profesión a los empleados de la salud.