Comunidades de El Hatillo y la Alcaldía compran luminarias y asfalto

El municipio El Hatillo registra el mayor colapso de servicios públicos, a pesar de ser el cuarto más extenso (81 kilómetros cuadrados) entre zona rural y urbana, pero el de menor población (poco más de 100.000 habitantes) del área metropolitana. Lo afirma el alcalde Elías Sayegh y aclara que el gobierno local no tiene competencia en las áreas de agua, electricidad, transporte ni gas.

Ante la desatención del poder central y la falta de asignaciones presupuestarias, la alcaldía y las comunidades han tenido que trabajar juntas desde que Sayegh comenzó su gestión, con el propósito de sobrevivir cada día a las dificultades. Llevar agua potable a las escuelas municipales, ambulatorios e instituciones públicas es un esfuerzo grande, dice.

La aguda escasez de agua que se inició hace tres años ha obligado a diseñar planes en colaboración con las comunidades, pues asegura que cuadrillas de Hidrocapital acuden ante alguna emergencia, pero su asistencia no es constante. “Mientras sus trabajadores resuelven la rotura del tubo, empezamos a tapar 92 botes de agua que han sido reportados. He visto secciones de tubería que parecen una galleta; como no llega agua se secan y estallan después”.

La altura del área del municipio, calculada en 1.356 metros sobre el nivel del mar, y el mal estado de los ramales complican el servicio en las zonas residenciales y rurales. “Hemos logrado extender ciclos para paliar la crisis y presionar fuerte a fin de que se restablezca el bombeo en La Lagunita, antes de la avenida Las Cumbres, porque las bombas están dañadas”, afirmó el alcalde.

Indicó que con la comunidad articulada se han logrado reparar unos 700 huecos en el pavimento, algunos producidos por los botes de agua. “Los vecinos pagan el asfalto y la alcaldía pone la maquinaria”.

Con las comunidades la alcaldía trabaja para restablecer el servicio eléctrico que en todo el municipio falla no menos de dos veces diarias, y que compete a Corpoelec resolver. “Junto con los vecinos hemos comprado las luminarias de los postes de luz para iluminar, por ejemplo, la carretera del Alto Hatillo. En Los Naranjos se han robado casi todos los cables de los postes, y en otras zonas se ha llevado los balastros y los condensadores. Si los servicios públicos se vandalizan, como pareciera, la crisis empeorará. Dependemos del trabajo de la comunidad”.