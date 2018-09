Comerciantes preocupados por el futuro de sus negocios

Comerciantes del mercado de Chacao indicaron este sábado que no han logrado vender sus productos debido a los altos precios que tienen, razón por la cual hay una baja afluencia de clientes.

“Vamos a tener que cerrar nuestro negocios. No podemos mantenernos con esta crisis”, indicó un comerciante del icónico mercado. También detalló que no va poder reponer su inventario.

Una ciudadana que estaba en el mercado aseguró que para diciembre ya se habría devaluado lo suficiente la moneda que habría recuperado varios de los ceros eliminados por la reconversión monetaria.

“Aquí no ha cambiado nada. La gente vive engañada. Ya verán que en diciembre vamos a tener otra vez tres ceros montados y nada cambia”, afirmó.

#EnVivo Comerciantes no pueden reponer sus inventarios, no logran vender sus productos y tampoco pueden pagar empleados. "Vamos a tener que cerrar nuestro negocios. No podemos mantenernos con esta crisis". #22Sep ¡Conéctate ya! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/Xmwb4q8yIo