Comerciantes de Petare indican que aumento salarial afectó las ventas

Comerciantes de Petare, en el estado Miranda, denuncian que luego de las medidas económicas implementadas por Nicolás Maduro han registrado un incremento de los precios cada semana.

Aseguran que los proveedores solo pueden mantener los precios durante pocos días debido a la inflación. "Mi capital ya no me sirve para volver a comprar lo que antes podía, si antes compraba cinco ahora solo puedo comprar dos, sin embargo no me alcanza para poder abastecer la charcutería", afirmó el dueño.

Fanny Azuaje, comerciante de verduras, indicó que las ventas han mermados debido a que la gente no ha cobrado el nuevo salario. "Ahorita tengo el precio de la cebolla en 6.500, por eso mucha gente se lleva hasta menos de medio kilo", indicó.