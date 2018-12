Comerciantes de Maracaibo: No hay ambiente de Navidad

La falta de adornos navideños se hace presente en Maracaibo, estado Zulia. Los maracuchos cambiaron su rutina navideña y en lugar de comprar adornos para embellecer los hogares, se preocupan por abastecerlos de comida.

Joel Mejía, vendedor de flores en la Plaza Baralt, afirmó que las personas tienen otras preocupaciones en mente, reseñó La Verdad de Zulia.

“La gente no compra nada de Navidad y no se preocupa por otra cosa que no sea lo que va a llevarse a la boca en el día”, dijo Mejía.

Rodulfo Gutiérrez, comerciante de la Plaza Baralt, aseguró que la venta de decoraciones navideñas cayó 90%.

“En la calle no hay ambiente de Navidad. Y nadie compra nada porque todo está por las nubes”, destacó Gutiérrez.

El costo de un árbol de navidad nuevo varía entre 40.000 y 100.00 bolívares, mientras que los paquetes de cuatro u ocho bambalinas tienen un costo de 400 u 800 bolívares, respectivamente.

