Colegios y padres en vilo ante plazo para pagar matrículas

Los padres y representantes de los alumnos que cursarán en instituciones privadas el próximo año escolar, comenzaron a movilizarse para cumplir con los costos de la matrícula y la mensualidad de septiembre de 2018, la cual deben cancelar antes de que culmine julio. Este mes es la fecha límite de inscripción a la que los colegios están obligados a atenerse de acuerdo con el reglamento general de la Ley orgánica de Educación. Es por eso que los planteles no tienen la posibilidad de dar facilidades para el desembolso de los altos montos y los padres, entonces, deben buscar las opciones más convenientes.

En los colegios los precios de inscripción oscilan entre 20 millones de bolívares y más de 100 millones de bolívares, se informó.

Muchos de los representantes se plantean buscar instituciones más económicas pero la mayoría descarta que sus hijos estudien en espacios oficiales. Esta última opción no supera 2%, aseguró Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas.

Romero dijo que aún no manejan cifras preliminares de cuántos alumnos migrarán a otras escuelas, pero que sí hay padres que se encuentran evaluando esa posibilidad porque sus sueldos son insuficientes para pagar la educación privada. “Estamos viviendo en un país donde todos los rubros y todo lo que pagamos está dolarizado, menos los salarios, y eso ha hecho además que la educación se desinfle, no solo por los altos importes de mantenimiento de las instituciones y que muchas ya no pueden pagar, sino porque se están quedando sin docentes”, expresó.

Señaló que ya han cerrado 100 planteles en el ámbito nacional por la escasez de personal docente. Reiteró que el mayor problema que tendrán los colegios el próximo año escolar no son las cuotas de escolaridad sino la falta de profesores, pues ya supera 50% el índice de los que se han ido del país debido a que el sueldo no les alcanza.

Indicó que actualmente solo se gradúan entre cuatro y cinco profesores en Matemática; dijo que han aumentado los docentes especialistas en Educación Física, quienes tienen mayor posibilidad de trabajar en gimnasios fuera del país donde perciben más dinero. “Nosotros aumentamos los salarios cada vez que el gobierno los incrementa, sin embargo, a muchos no les alcanza y ganan más afuera. Un ejemplo particular es el de los profesores de Educación Física que en el exterior son contratados en gimnasios y son mucho más preparados que un instructor de gym”, apuntó Romeo.

El presidente de Andiep reconoce que anteriormente se revisaba el presupuesto de costos anualmente pero con la hiperinflación, en la actualidad se chequea cada dos meses, y cree que en el próximo año escolar esa actividad se realizará cada mes. “No sabemos de cuánto será el ajuste nuevamente pero lo más probable es que en octubre tenga que revisarse”, advirtió.

Reglamento de Educación

Artículo 57. A los fines previstos en el artículo 46 de la Ley orgánica de Educación, el año escolar del régimen ordinario se distribuirá en tres períodos sucesivos.

El primero, dedicado a actividades de administración escolar, comprendido entre el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre y el último día hábil del mismo mes.

El segundo, dedicado a actividades de enseñanza, comprendido entre el primer día hábil del mes de octubre y el último día hábil de la primera quincena del mes de julio del año siguiente.

El tercero, dedicado a actividades de administración escolar, comprendido entre el primero y último día hábil de la segunda quincena del mes de julio. Este período se utilizará para la organización del próximo año escolar, y cualesquiera otras de carácter docente y administrativo que señale el Ministerio de Educación.