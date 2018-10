Cocinas del HCU amanecieron con ratones, chiripas y excrementos

Trabajadores del departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario de Caracas denunciaron la situación de la cocina general del área.

“Denunciamos el problema de la cocina general. A los pacientes no se les está dando proteína, se les está dando puro arroz con lenteja o caraotas con pasta”, dijo una empleada a El Nacional Web.

La trabajadora del HUC explicó que este sábado encontraron ratas, chiripas y perros dentro de la cocina de Nutrición y Dietética. “Amanecimos con los latones donde se cocinan llenos de excrementos de ratones”, detalló la empleada.

La mujer comentó que reclamaron en la Dirección el estado del lugar de trabajo, ya que en la cocina no hay luz, las cavas están dañadas y no hay agua, cloro, jabón ni desengrasante. “A los pacientes que se les debe dar líquido no se les está suministrando. Esto es un caos”, resaltó.

La trabajadora indicó que la nueva directiva del hospital, que fue nombrada hace mes y medio, los amenenaza.

"Tienen un mes y quince días, ya tienen para salir a solucionar y no han solucionado nada. Simplemente nos están amenazando", aseguró.