Ciudadanos de Vargas expresaron su preocupación por incremento de precios

Ciudadanos del estado Vargas aseguraron que los precios de los rubros de limpieza, como el jabón para lavar, el cloro y el papel higiénico se están volviendo "incomprables".

"Compré hace una semana una bolsa de jabón en polvo de un kilo y me costó 8 mil bolívares. M hijo, que está en Colombia me manda 15 mil semanal, ya ni eso es rentable porque la hiperinflación se come todo”, expresó Luisa Hurtado, y añadió que, debido a esos precios, tiene que recurrir a los productos artesanales, así lo informó el portal La Verdad de Vargas.

Ana Mendoza, residente de Vargas, explicó que ahora recurre al uso de servilletas como substituto del papel higiénico.

“Cosas de higiene personal como el papel de baño, los hisopos, el jabón y shampoo son cada vez más costosos. Dos rollos de papel cuestan 5.723 bolívares, eso te dura cuando mucho para una semana, sin contar que tengo que darle dinero a mi hija para que vaya al liceo. Para ahorrar, he optado por comprar la panela de jabón azul y lavar con eso la ropa, usarlo en el baño y limpiar la casa”, aseveró.

La inflación de enero 2019, calculada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, registró una variación de 191,6% lo que refleja un incremento de 49,85% en comparación con las cifras del mes de diciembre del año pasado.

La hiperinflación estimada para el final de año por el Fondo Monetario Internacional es de 10.000.000%,

Con información de La Verdad de Vargas