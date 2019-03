Ciudadanos salieron a las calles para exigir restitución de agua y luz

Los ciudadanos respondieron una vez más a la convocatoria que realizó Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Las personas salieron a las calles de Caracas para exigir la restitución del servicio eléctrico y de agua en el país.

Guaidó se unió a la concentración con los vecinos de Santa Mónica. Durante su intervención señaló que el cese de la usurpación está cerca y que pronto irá a Miraflores a buscar su oficina.

Los Ruices, Campo Claro, Parque Cristal, El Cafetal, avenida Victoria, Montalbán, El Valle, avenida Fuerzas Armadas, Santa Mónica, Los Dos Caminos, Macaracuay, Bello Monte fueron los lugares donde la población salió antes de las 3:00 pm, hora prevista para manifestación.

En interior del país, a pesar de estar afectados por la falta de servicio eléctrico que supera las 100 horas, los ciudadanos también salieron a las calles para atender la convocatoria del presidente interino.

En la sesión extraordinaria de este lunes, la Asamblea Nacional aprobó el Estado de Alerta Nacional. Durante la falla del sistema eléctrico nacional se registraron 24 fallecidos en todo el territorio, cifra confirmada por el diputado José Manuel Olivares.

Avenida Victoria | Foto: Diana Delgado - El Nacional

En la avenida Victoria los manifestantes, con pancartas y banderas de Venezuea, tomaban las calles mientras el semáforo se encontraba en rojo. Cuando la señal era de paso, los carros transitaban con normalidad.

#AHORA | Comienzan a concentrarse los ciudadanos en Campo Claro en apoyo a la convocatoria de Juan Guaidó para este #12Mar para protestar por la falta de servicio de luz y agua en el país. pic.twitter.com/jFJoUPeUpN — Venepress (@venepress) 12 de marzo de 2019

#AHORA #ReporteVenepress | Vecinos de Los Ruices trancan la avenida Francisco de Miranda este #12Mar en apoyo a la convocatoria del presidente (e) Juan Guaidó de protesta nacional por la falta de luz y agua en el país. Vía @JesusLozada pic.twitter.com/iBW7XRXtiT — Venepress (@venepress) 12 de marzo de 2019

Vecinos de Chapellín, La Florida - Foto: Twitter @Provea

Un habitante del sector Chapellín señaló que el mayor problema de la zona es la falta de agua. "Es desesperante. Tantos niños que hay por aquí y no poder tener para hacerles sus alimentos, poderles dar agua para tomar, asearlos. No se aguanta más", expresó.

El suministro de agua en Caracas, el cual presentaba racionamientos en algunas zonas, se vió afectado, durante el apagón ocurrido el jueves 7 de marzo que afectó a todo el territorio nacional.

Durante la manifestación en la avenida Fuerzas Armadas los ciudadanos reportaron que un grupo de colectivos amedrentó a las personas que se encuentraban protestando por la falta de energía eléctrica y agua.

En videos compartidos en las redes sociales se observó como algunas personas corrieron para resguardarse en las calles de la zona. De la misma forma, los manifestantes tocaron cacerolas en rechazo al suceso.

Foto: Twitter

En Cumaná, estado Sucre, los ciudadanos salieron a las calles para rechazar el apagón nacional que afectó a todo el territorio nacional por más de 100 horas. Los manifestantes se concentraron en las principales avenidas con banderas y pancartas alusivas a la situación que atraviesa el país.

Manifestantes en Cojedes acataron la convocatoria de Guaidó para protestar por las fallas eléctricas que se suscitaron desde el 7 de marzo. Mediante las redes sociales, los usuarios constataron la presencia de las personas en varios puntos de la entidad como San Carlos y Tinaquillo. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana custodiaron los sectores con tanquetas del cuerpo de seguridad.

Por su parte, los habitantes de Vargas exigieron durante la manifestación una intervención militar en el país. Pidieron que se active el artículo 187 de la Constitución, en el cual se autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.

En Barquisimeto, las personas salieron con la bandera tricolor y una gran pancarta que decía "No más muertes. No más hambre". Los ciudadanos se ubicaron en los alrededores de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

Esta protesta se realizó un día después de que la Asamblea Nacional decretara el estado de alarma ante las calamidades ocasionadas por el apagón. El estado de alarma tendrá una duración de 30 días y podrá ser porrogable.

Guaidó aseguró durante una concentración en Los Ruices que pese a las amenazas en contra de él o su famalia no se detendrá. “A pesar de que siguen las amenazas de cárcel en mi contra y de mi familia, eso no nos va a detener. No hay vuelta atrás”, indicó.

El presidente interino señaló que recorrió varias zonas de Caracas durante las concentraciones en diversos sectores de la capital.