Ciudadanos denunciaron fallas al solicitar citas de apostilla para abril

Usuarios de Twitter denunciaron inconvenientes al momento de ingresar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar la solicitud de la citas de legalizaciones y apostilla correspondiente al mes de abril.

Algunos aseguraron que la página del organismo no cargarba, mientras que otros explicaron que a pesar de lograr ingresar a la página el sistema no permitía acceder al proceso de solicitud.

“Me abrió la página, pero cuando me pidió el solicitante comenzó a pensar y se le fundió el cerebro. No he podido cargar nuevamente”, explicó un usuario de la red social.

El Ministerio informó que desde las 6:00 pm de este viernes sería habilitado el sistema de citas de legalizaciones y apostilla correspondiente al mes de abril. La información fue suministrada desde su cuenta en Twitter.

Con el perdón de los que me leen, permítome deciros lo siguiente, ya que realmente a estas alturas he perdido la paciencia. SU PÁGINA E S U N A M I I I I E E E E R D A A A A!!!! — KMP (@chykhybaby) 31 de marzo de 2018

Buenas noches estoy desde las 6 de la tarde tratando de pedir la cita y nada ya son la 1:31 de la mañana q jueguito tienen con esta vaina — Gassu87 (@gassu87) 31 de marzo de 2018

Me abrio la pagina, pero cuando me pidio el solicitante comenzo a pensar y se le fundio el cerebro. No he podido cargar nuevamente....!!! — ROBERTO GUSTAVO (@gubassantes) 30 de marzo de 2018

Que sentido tiene mantener el sistema de citas cerrados la mayor parte del tiempo y abrirlo por unas horas para que igualmente nadie pueda acceder y gestionar su cita?#ApostillaInhabilitada — Gabriel (@Gaalmo) 31 de marzo de 2018

#apostillainhabilitada juegan a la pelotita con nosotros. Debería de servir el sistema pero no, nada. — Luisana La Riva A. (@luisanalariva) 31 de marzo de 2018

creo q es más fácil que yo consiga una cita con megan fox que una en su página de "citas" — untalgabo (@1talgabo) 30 de marzo de 2018

Solo me abrió una vez pero no cargó el captcha, por ende no pude entrar ������ — Marianna Linares (@Mcla2506) 30 de marzo de 2018

Tuvieron casi 2 meses para preparar y mejorar el sistema de citas de apostillas por la página y aún sigue el mismo problema de no cargar dicha página — Christian Violin (@christiandif) 30 de marzo de 2018