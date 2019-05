Ciudadanos de Barinas: Aquí nació la revolución y aquí debe morir

Numerosos habitantes del municipio Sabaneta, en el estado Barinas, se volcaron a las calles a esperan la visita de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, como parte de la Operación Libertad.

Ciudadanos aseveraron que la salida de la gente a las calles demuestra que ha disminuido la influencia del oficialismo en la entidad federal donde nació el presidente Hugo Chávez.

“Gracias a la revolución no contamos con los servicios básicos en la comunidad, no hay gasolina, ni agua ni luz. Lo único que ha hecho el oficialismo por el municipio Sabaneta es poner estatuas, mientras que no han insumos”, expresó un ciudadanos a TVVenzuela Noticias.

Señaló que la multitudinaria presencia de personas constituye muestra de que los habitantes de Sabaneta ya no creen en la revolución debido a la crisis que vive la nación. “Aquí nació la revolución, aquí debe morir”, subrayó.

“Estamos derrotando el miedo, ya no creemos en una idolatría perversa que solo ha generado la descomposición de la sociedad. Esta situación que vivimos es triste, pero ya no podemos segur así, queremos libertad”, manifestó otro ciudadano.