César Miguel Rondón sobre su salida de la radio: No había alternativa

César Miguel Rondón, locutor venezolano con más de 30 años en el medio radial, explicó este jueves los acontecimientos que lo obligaron a dejar de transmitir su programa de radio en enero.

“El medio no tenía alternativa. Terminé mi programa el día 24 de enero a las 9:00 am, y a las 10:30 am había un documento que decía: 'esto no es un exhorto, la próxima vez será cerrada la estación'. Se estaban valiendo de mi caso para afectar a toda una estación de radio, yo mismo fue quien aceptó”, narró Rondón en una entrevista para TV Venezuela.

Rondón señaló que aún forma parte del Circuito Éxitos como imagen lo que ratifica su presencia en las transmisiones, a pesar de no tener su programa. Además, agradeció la solidaridad de la audiencia y de sus invitados por apoyar su trabajo informativo de la situación del país.

El periodista y locutor salió del aire el pasado 24 de enero, luego de que habló sobre las represiones del oficialismo en las protestas, así como las muertes generadas en las manifestaciones y su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino. “No es autocensura, es censura pura y dura la que nos ha silenciado”, aseguró.

