César Miguel Rondón: No puedo hablar de la situación política de Venezuela

César Miguel Rondón, locutor, periodista y escritor venezolano, explicó durante su programa en la emisora Éxitos que no podría hablar sobre la situación política de Venezuela “porque las circunstancias no se lo permiten”.

“Hoy no puedo decir que en las próximas horas hablaremos de estas informaciones porque las circunstancias no me lo permiten”, expresó Rondón luego de hacer un resumen de los titulares de la prensa nacional.

Asimismo, indicó que para cubrir este vacío se transmitiría un interludio musical para posteriormente retomar el programa con un foro sobre “la resiliencia del venezolano”.

"Hoy no puedo decir que 'en las próximas horas hablaremos de estas informaciones' porque las circunstancias no lo permiten", dice César Miguel Rondón en la radio después de hacer una lectura detallada de titulares disponibles en prensa y portales digitales. — Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) 24 de enero de 2019