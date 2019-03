Centro de acopio de Cúcuta almacena 600 toneladas de ayuda humanitaria

Después de que el 23 de febrero se quemaran tres de los cuatro camiones que trasladaban la ayuda humanitaria aportada por varios países a Venezuela, se creó mucha expectativa entre los ciudadanos sobre lo que podría suceder con los insumos y los kits de alimentación.

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó a El Nacional que si habrá un nuevo intento, al cual prefirió no ponerle fecha. Destacó que uno de los objetivos del ingreso de los insumos al país es mostrar la realidad que Nicolás Maduro desea ocultar.

Foto: Cortesía

“78% del país quiere la ayuda humanitaria, lo que unifica a todos los sectores políticos en una sola lucha, que es el derecho a vivir”, destacó el parlamentario. Sin embargo, acotó que lograrlo “no es tan sencillo como cruzar el puente”, pues detrás de esa acción existe toda una planificación, en la que están involucradas múltiples naciones.

Asimismo, resaltó el apoyo brindad por el gobierno de Colombia, el cual afirmó está a cargo de “toda la operación logística, mantenimiento, resguardo y controles de calidad de la ayuda humanitaria”.

Hay cuatro bodegas llenas con 600 toneladas de ayuda humanitaria, la cual no tiene fecha límite de almacenamiento en el Centro de Acopio de Las Tienditas. A pesar de la cantidades de insumos disponible, hay varios Estados que no han logrado enviar su aporte.

“Hay muchos países de Suramérica, Centroamérica y Europa preparando envíos. Los que no lo han hecho, no es porque no tengan la iniciativa, sino por los trámites legales. Hay algunos que les hemos pedido cosas en especifico”, aseguró.

Foto: Cortesía

El parlamentario resaltó que en el cargamento recibido este jueves en Cúcuta hay medicamentos para distintas patologías. Pese a que no se incluyeron antirretrovirales destinados para las personas con VIH, espera recibirlas antes del próximo intento de ingreso de la ayuda humanitaria.

“Que alegría la cantidad de gente que vamos a salvar. Antibióticos para los niños, sillas de ruedas y muletas para nuestros pacientes, medicamentos neurológicos, cardiovasculares, kits quirúrgicos, entre otros insumos”.