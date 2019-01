Cartón de huevos es más barato en Vargas si se paga en efectivo

El precio de los cartones de huevos aún se sigue comercializando según la forma de pago en la que se realice. De acuerdo con un recorrido realizado en Maiquetía, estado Vargas, los cartones de huevo que se venden en efectivo son más económicos que los que se venden por tarjeta de débito o crédito, reseñó La Verdad.

En locales como El Bacalao, el medio cartón de huevo, para el momento en que se realizó la nota, tenía un precio de 3.150 bolívares, mientras que en un puesto, en el mercado Cacique Maiquetía, tenía un valor de 2.800 bolívares, pero el costo del producto para quienes cancelan el dinero en efectivo es de 1.800 bolívares.

“Por día solo vendemos 12 cartones cuando mucho. El dinero que obtenemos de las ventas no sabemos si nos alcanzará porque siempre es un precio diferente. El precio que tiene a las 8:00 am no es el mismo que puede estar a las 5:00 pm”, detalló Julio Salazar, comerciante de la zona.

Con información del diario La Verdad.