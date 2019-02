La carta de un obispo de Táchira para los funcionarios de la FANB

Mario Moronta, obispo del estado de San Cristóbal, escribió una carta dedicada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela (FANB) para que actúen en el nombre de Dios y dejen de lado la parcialidad política.

"Ustedes han prestado el juramento de defender a la patria y a sus instituciones. Pero ese juramento no significa que deben estar servilmente a la defensa de una parcialidad política. Es cierto que deben mantener y sostener el orden. Pero, al hacerlo, han de respetar las leyes y el ordenamiento jurídico de la nación", escribió el obispo.

Moronta también exhortó a los funcionarios a que escuchen al pueblo venezolano, que quiere ser atendido y que necesita la ayuda humanitaria que entrará el próximo 23 de febrero.

"No dejen de sentirse pueblo, no dejen de acompañarlo, no dejen de protegerlo. Para eso hicieron de verdad el juramento como militares, policías, autoridades. Actúen en el nombre de Dios", acotó Moronta..

A continuación la carta del obispo Mario Moronta:

A MIS HERMANOS VENEZOLANOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS BOLIVARIANAS DE VENEZUELA

Los saludo con el afecto que puede tener un venezolano hacia otro conciudadano. Además con la caridad de Cristo, presente desde el bautismo en nuestros corazones.

Vivimos momentos bien duros. Nuestro pueblo al cual Ustedes y Yo pertenecemos está pasando hambre, desolación, abandono e indefensión. Ustedes lo saben pues muchos de sus familiares se lo habrán dado a conocer.

Corremos muchos peligros. Más que cuidar intereses particulares de unos, o los propios personales, más que permitir el contrabando en nuestra región, más que reprimir violentamente, sean constructores de la paz, como bien nos lo enseña el Señor Jesús. No se olviden de donde vienen: de sus hogares, de sus familias, de sus vecinos y compañeros, de sus amigos. ¿Cómo quedaría la conciencia de ustedes si le dispararan al pueblo, cuándo lo atropellan con el abuso de autoridad? Acá podrán creerse superiores… pero un día deberán presentarse ante el juicio de Dios y allí estarán desnudos con su conciencia y ante un Dios que todo lo sabe y conoce.

Hoy hay que escuchar la voz del pueblo que, sencillamente, está clamando por que se le escuche, porque sea atendido, porque sea dignificado.

En el nombre del Señor.

Mario Moronta R., Obispo de San Cristóbal.

