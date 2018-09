La carretera Coro y Punto fijo quedó incomunicada por acumulación de arena

La carretera que une Coro y Punto Fijo quedó incomunicada debido al desplazamiento de arena de los Médanos hacia la vía.

A la altura de los Médanos distintos vehículos se quedaron varados en la única vía por la que se puede ingresar a la Península de Paraguaná.

La falta de mantenimiento constante y los fuertes vientos registrados recientemente en la región ocasionaron que la arena se acumulara en grandes cantidades que impiden el paso de los vehículos en ambos sentidos.

Usuarios de Twitter publicaron fotos de los carros varados en la carretera y denunciaron que el hecho es producto de la mala administración de las vías. “¡Noche larga! Colas y vehículos atascados en la carretera Coro-Punto Fijo debido al desplazamiento de los médanos hacia la vía, una vez más por falta del mantenimiento permanente”.

NO ES EL DESIERTO DE SAHARA SOLO MEDANOS DE CORO ESTADO FALCÓN. PARAGUANA: AMANECE INCOMUNICADA CON EL RESTO DEL PAÍS, NO HAY PASO ALA ALTURA DE LOS MEDANOS DE CORO, TIENE 40 DÍAS SIN AGUA, SECTORES SIN LUZ, NO HAY COMIDA Y LOS CHUCHUVE LLORAN DÉ DOLOR. #AmundoCoro#08Sept2018

