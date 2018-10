Carnicerias en Maracaibo cerraron por pérdidas causadas por la regulación

Algunas carnicerías del sector oeste de Maracaibo, en el estado Zulia, han cerrado por las pérdidas que les genera comprar el kilo de carne a 160 o 170 bolívares soberanos y tener que venderlo en Bs.S 90.

Roberto Valderrama, un carnicero que se ha dedicado por más de 35 años al comercio de carne, comentó que solo espera que se acaben los chorizos y las vísceras que tiene en el mostrador de su negocio para cerrar definitivamente, reseñó Panorama.

“Si no se produce pronto un acuerdo entre el gobierno y el sector cárnico que me traiga beneficios, no seguiré en el negocio. No puedo seguir trabajando a pérdida”, dijo Valderrama.

El carnicero detalló que la Guardia Nacional Bolivariana obligó a los comerciantes a vender el kilo de proteína en Bs.S 90.

“Muchos quedaron arruinados y cerraron de una vez. Me dedicaré a vender plátanos o cualquier otro producto para darle al uso al punto de venta porque si no me lo quita el banco”, indicó Valderrama.

Un comerciante del mercado periférico La Limpia aseguró que no tiene planeado cerrar su negocio, pero que la falta de productos para vender no le ofrece otra alternativa.

“Ya vamos para dos meses en esta crisis y no vemos solución. Yo quisiera saber cuándo tendremos los beneficios de ese matadero que crearon en Machiques y que anunciaron las autoridades porque hasta ahora, no nos ha llegado nada”, señaló Esteban Castellano.

