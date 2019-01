Carlos Blanco: El Grupo de Lima no promueve diálogos a la dominicana

Carlos Blanco, profesor de la Universidad Central de Venezuela, expresó este viernes su opinión sobre las medidas tomadas por El Grupo de Lima respecto a la juramentación de Nicolás Maduro.

“El Grupo de Lima se aproximó correctamente a la cuestión. Asumió una posición radical y por fortuna no promueve diálogos a la dominicana”, dijo Blanco en Twitter.

Sin embargo, resaltó que la defensa del territorio nacional no es discutible y no es responsabilidad de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Asimismo, dijo que es la Armada la que se impone en este caso.

“La defensa del territorio nacional no está en discusión. Y no lo hace Maduro sino oficiales de la Armada que se lo imponen a Maduro. Como ya lo hicieron en el pasado”, agregó.

Declaración del Grupo de Lima esencial en varios puntos: 1. reconoce legitimidad de la AN y del TSJ; 2. Exige la transferencia del poder ejecutivo q ilegal e ilegítimamente ejerce Maduro, a la AN; 3. Ofrece hacerle la vida imposible a la dictadura; 4. Coloca la pelota en la AN.