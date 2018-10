Cáritas Venezuela indicó que hay 85% de desnutrición infantil en Zulia

Janeth Márquez, directora de Cáritas Venezuela, indicó que 85% de la población infantil de Machiques, estado Zulia, presenta problemas para alimentarse y 65% de los niños hasta cinco años tienen déficit nutricional.

La directora de la organización explicó que la zona más afectada es sector Alto Viento, municipio Machiques de Perijá del Zulia, reseñó Radio Fe y Alegría.

La doctora Ingrid Graterol, directora de Cáritas de la Diócesis de Machiques, detalló que los niños afectados presentan cuadros de desnutrición definidos en varios niveles desde leve hasta severa y cuadros clínicos de bronquitis.

"Ya no estamos comiendo proteínas, es difícil para las madres conseguir leche, huevos, carne, pollo y queso. Los niños no se alimentan a base de una dieta completa; sólo se consume mucho carbohidrato, como yuca y plátano, que en un primer momento quita el hambre pero no alimenta al niño como debe ser”, dijo Graterol.

Con información de Radio Fe y Alegría.