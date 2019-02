Cáritas pide no hacerse "falsas expectativas" con la ayuda humanitaria

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, recomendó este lunes a la población que no se "cree expectativas" en relación con la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Venezuela. Explicó que los insumos enviados, de los que se tiene información, no resolverán de inmediato las necesidades de la gente.

"De acuerdo con lo informado por la Asamblea Nacional, sabemos que llegarán insumos quirurguicos y medicamentos terapéuticos para niños desnutridos. Es importante que la población sepa que esto no cubrirá toda la necesidad de la gente, para que no se creen expectativas al respecto de la ayuda humanitaria", explicó Márquez durante una rueda de prensa.

La activista solicitó al Estado que permita la entrada de la ayuda. "Hoy hacemos un llamado al Ejecutivo para que se dé este permiso a la entrada de los insumos para mitigar los efectos de la crisis", señaló.

La Comisión Especial de Seguimiento para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional informó que Cúcuta sería el centro de acopio de uno de los primeros envíos de asistencia humanitaria.

El gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó además que destinará 53 millones de dólares de ayuda a los venezolanos. Explicó que los fondos irán a los países vecinos y a "socios confiables para que puedan ayudar a los ciudadanos".