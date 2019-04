Carabobeños continúan sin suministro eléctrico este lunes

Habitantes del estado Carabobo denunciaron este lunes que varias zonas de la entidad no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

San Diego, Naguanagua, urbanización La Trigaleña, Guácara, La Candelaria, Tocuyito y Las Acacias son algunas de las áreas afectadas por la falla del sistema eléctrico. "San Diego sin luz desde las 8:00 am. Había llegado a las 4:00 am, luego del apagón del domingo a las 10:00 am. Hoy es lunes y no hay agua ni luz", escribió una mujer en Twitter.

El domingo, en algunas zonas de la entidad se registraron protestas para exigir el restablecimiento del servicio de electricidad. También en otros estados del país se efectuaron protestas por agua y luz.

Debido a las continuas fallas de energía, este lunes se mantuvo la suspensión de actividades escolares y se estableció un horario especial de trabajo matutino hasta las 2:00 pm.

Sin Luz Tocuyito Estado Carabobo desde el 31/3/2019 a las 10:am — rosarioanillo (@gladyslora) 1 de abril de 2019

Sin luz Valencia Edo. Carabobo Las Acacias esto es inhumano con medicinas que tengo que refrigerar @CorpoelecInform #ReporteElectricidadGV — Lyn (@Lyyn37) 1 de abril de 2019

Valencia Edo Carabobo sin luz desd ayer a las 9:40pm sector la candelaria. globovision — Yosmary Utrera (@yosmaryutrera) 1 de abril de 2019

Ciudad alianza guacara urb 4 de febrero sin luz llego ayer a la 1am y se fue dos veces y desde las 6:30am nada Carabobo cero agua — K@th3r1n Cu3ll@r (@katcuellar) 1 de abril de 2019

@rafaellacava10 @Hidrocentro2011 @CORPOELECinfo 1. CARABOBO, Valencia, Urb La Trigaleña, más de 40 horas sin luz, sin agua y ni hablar del gas. Hay ancianos y niños que necesitan de los servicios. En zonas altas después de 15 horas de presurización es que comienza a llegar agua. — MIM (@vueltapasoygano) 1 de abril de 2019