Cantv bloqueó acceso a El Nacional Web en algunas zonas de Venezuela

La empresa Cantv bloqueó este jueves el acceso a la página de El Nacional Web en algunas zonas de Caracas y en varios estados del país.

Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario, confirmó la situación esta mañana desde su cuenta en Twitter.

"Urgente. Cantv (principal proveedor de servicio de Internet en Venezuela) bloquea http://www.el-nacional.com en varias zonas de Venezuela @elnacionalweb”, escribió Otero.

No es la primera vez que ocurren bloqueos a la página de El Nacional Web. Desde hace aproximadamente un mes, se han reportado varios problemas para acceder al portal.

Varios ciudadanos del interior del país, por su parte, expresaron su descontento al no poder tener acceso a su derecho a la información.

"Soy de Maturín y mi Internet es de Cantv, ayer bloquearon la página web de La Patilla y hoy no puedo ver el portal web de el nacional. Tuve que usar un vpn para poder acceder", expresó otro usuario.

Este miércoles la página web de La Patilla también fue bloqueada por la empresa estatal.

El bloqueo de CANTV a portales de noticias no parece limitarse a sólo https://t.co/DI6ji0Q2zU . Blogs de periodistas importantes y hasta la misma página de El Nacional presenta raras fallas que no pueden ser meras coincidencias.

Desde San Antonio de los Altos no entra la pagina https://t.co/chzwqDSsh1 pero pude entrar a través de una pagina proxy de las que existen decenas de millares para que no se molesten en bloquearlas. Cambiar DNS's ya no me funciona y todavía no se como lo hicieron.