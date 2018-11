Candidatos y vecinos buscan vencer apatía que marca elecciones municipales

A dos semanas de las elecciones de concejales, fijadas para el 9 de diciembre, encuestadoras prevén una abstención de más de 80%. Ante ese pronóstico, vecinos, candidatos y alcaldes de oposición unieron fuerzas para intentar vencer la apatía de los electores y conservar los cabildos.

El boca a boca, los chats vecinales, correos electrónicos, asambleas, foros y casa por casa son las herramientas que utilizan para persuadir a los electores y destacar la importancia de este proceso electoral en el que se escogerán las autoridades más cercanas a las comunidades.

“La gente está decepcionada. Dicen que no van a votar porque es una farsa. Si la Asamblea Nacionalno tiene poder, menos los concejales”, aseguró César Cáceres, dirigente social de la parroquia La Pastora.

Esa realidad la reflejan las encuestadoras Datanálisis y Meganalisis que, de acuerdo con los resultados de las mediciones en noviembre, anticipan una participación menor que la de 2013.

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló que apenas 14,6% de las personas consultadas respondieron que estaban muy dispuestas a participar en los comicios, el resto se encuentra indeciso o simplemente no quiere.

Ese índice de abstención coincide con la encuesta de Meganalisis, que señala que 82,4% manifiesta que no votará. En el mismo estudio la firma indica que 68,3% de la población desconoce que el 9 de diciembre habrá elecciones. Añade que 79,8% no milita en ningún partido y solo 11,3% apoya al PSUV y 5,4% a la MUD.

“La población real a votar es la que dice que está muy dispuesta. Se prevé una abstención monumental, aunque es probable que haya una votación superior a los cálculos debido a que el gobierno tiene una capacidad de presión a través de control social”, expresó León.

Cáceres afirmó que parte de los ciudadanos del oeste de Caracas sufragarán bajo coacción porque el gobierno “mantiene la amenaza constante de que si no participan les quitan la cajita de comida y los beneficios que otorgan por el carnet de la patria”.

Wilter Ochoa, representante de la Asociación de Vecinos 100% Santa Mónica, opinó que la apatía de las personas ante estas elecciones se debe “al mensaje erróneo de la oposición de llamar a la no participación”.

De manera que los vecinos son los que han liderado la lucha por no dejar los cargos municipales en manos del PSUV. Ochoa señaló que han ido puerta por puerta y realizado talleres y foros para promover el voto. “Con los problemas que hay en Libertador en temas de servicios públicos, es importante tener concejales que legislen”, aseveró.

Claudio Vivas, director de la Asociación Civil de Los Naranjos, en El Hatillo, aseguró que es necesario proteger la entidad. “El Hatillo es un municipio tradicionalmente opositor. De hacerse el oficialismo con los concejos municipales, estropearía la gestión del alcalde Elías Sayegh y mermaría nuestra calidad de vida”, dijo.

El aspirante a la cámara municipal de El Hatillo Gorka Carnevali manifestó: “El ciudadano se siente desesperanzado, perdido. Pero si no participan, se pierde un espacio para generar cambios fundamentales porque el concejal es el actor político más cercana a la gente”.

Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, indicó que preservar la entidad es el principal motivo para salir a votar. Agregó que en caso de que el chavismo gane la mayoría de las curules del Concejo Municipal buscaría cualquier excusa para destituirlo. El artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal les da a los concejales el poder de hacerlo, así como también ejercer funciones de control de gobierno y de la administración pública.

Se han dado casos de concejales del PSUV que han despojado de sus cargos a alcaldes opositores. El 11 de mayo del año pasado, la mayoría oficialista en el municipio Iribarren aprobó la destitución de Alfredo Ramos. En julio la Sala Constitucional del TSJ lo destituyó y el Sebin lo arrestó en su despacho.

Para este proceso electoral organizarán grupos que trasladen a las personas a los centros de votación, realizarán el 1 por 10 y verificarán las actas para garantizar los votos, informó Duque.

Rafael Guerra, presidente Asociación de Vecinos de Los Palos Grandes, indicó que han desarrollado actividades para incentivar a los ciudadanos. “Si ponen una cámara municipal contraria a lo que siempre hemos tenido, el alcalde no va a tener vida”, alegó.

Rosiris Toro, candidata a la reelección por el municipio Sucre, afirmó que es tarea de los ciudadanos, vecinos y actores sociales organizarse “para paliar la crisis”.

Los partidos. Desde el año pasado los cuatro grandes partidos opositores fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral. Desde entonces su militancia se quedó sin tarjeta para votar.

Primero Justicia y Voluntad Popular aseguran que no participarán en eventos electorales convocados por la asamblea nacional constituyente y en los que no haya garantías. La línea de ambas toldas fue no avalar las elecciones de concejales y expulsar a los dirigentes o militantes que se inscribieron como candidatos.

“Primero Justicia tiene una política clara que es no legitimar al régimen a través de unas falsas elecciones, así que toda persona que militaba en el partido e inscribió su candidatura quedaron fuera de nuestras filas”, señaló Edison Ferrer, secretario de movilización. Precisó que el partido expulsó a dirigentes municipales en el área metropolitana de Caracas, Anzoátegui y Táchira.

José Gregorio Gonzalez, secretario político de de VP en Baruta, aseguró que ningún militante de la tolda se inscribió como candidato a concejal.

Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo apoyan los candidatos para las 27 alcaldías en manos de la oposición. Vicente Bello, técnico electoral de UNT, afirmó que respaldan a los aspirantes en municipios de Aragua, Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

La mayoría de dirigentes en esas regiones inscribieron su candidatura a través de alianzas con partidos minoritarios y organizaciones políticas regionales. Josy Fernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, indicó que los alcaldes de la oposición constituyeron el partido La Fuerza del Cambio para participar en los comicios.

Otros candidatos que se definen como opositores se inscribieron a través de alianzas entre el MAS, Copei, Avanzada Progresista, Cambiemos Soluciones y Esperanza por el Cambio.

“El partido ha respetado las candidaturas de militantes de AD solo en municipios donde han elegido a alcaldes de oposición y ahora sienten la necesidad de mantener el poder en la cámara”, manifestó Negal Morales, secretario general de AD en Miranda.

Comicios de concejales en datos