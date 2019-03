Cancillería alemana pidió salir del país a docentes del Colegio Humboldt

El Colegio Humboldt informó a su comunidad educativa a través de un comunicado que la Cancillería de Alemania les informó que a un grupo de profesores enviados desde ese país se les recomienda salir inmediatamente de Venezuela debido a que la crisis entre ambos países se ha incrementado.

“En nuestro colegio trabajan en estos momentos 7 profesores enviados desde Alemania y 13 profesores alemanes contratados directamente por el Colegio Humboldt Caracas”, se detalla en la misiva.

Luego de varias reuniones se concluyó que 3 profesores enviados de Alemania deben abandonar el país de inmediato. Todos los docentes alemanes contratados directamente por la institución también tienen la recomendación de salir a la brevedad.

La institución informó que está implementando alternativas para sustituir las vacantes y poder continuar impartiendo las asignaturas.

El embajador alemán en Caracas, Daniel Kriener, fue declarado persona no grata por el gobierno de Nicolás Maduro y se ordenó su expulsión. Krieger fue uno de los diplomáticos que recibió en el aeropuerto al presidente interino Juan Guaidó a su regreso de su gira por Latinoamérica. Alemania no retiró al embajador venezolano Orlando Maniglia, pero dijo que no había negociaciones diplomáticas.