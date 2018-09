El calvario de los tachirenses para surtir sus carros con gasolina

Los habitantes del estado Táchira deben realizar colas por hasta de tres días para llenar de gasolina el tanque de sus vehículos ante de que inicie el nuevo sistema de pago.

El desabastecimiento del combustible se agravó esta semana con el cierre de varias estaciones de servicio, por lo que decenas de personas han pasado la noche en sus carros o en hamacas colgadas de los árboles mientras hacen colas de al menos cinco cuadras, lo que ha generado trancas en las avenidas.

Algunos pusieron colchonetas en la parte trasera de sus camionetas para descansar, mientras que otros aprovecharon la espera para jugar partidas de dominó en mesas de plástico en la calle.

“Es imposible surtirse, esto es una pesadilla”, Anggy Uzcátegui, de 31 años de edad, en San Cristóbal, luego de recorrer varias gasolineras que no abren desde el lunes.

El gobierno de Nicolás Maduro considera a Táchira como uno de los puntos por donde sale más combustible contrabandeado hacía Colombia. El presidente indicó que el contrabando genera pérdidas anuales de entre 10.000 y 18.000 millones de dólares al año.

“Estamos agotados”

El nuevo método de cobro electrónico de gasolina, cuyos ensayos comenzaron en la frontera y se extendieron el jueves al resto del país, pretende acabar con el problema.

Los subsidios serán sólo para las personas que posean el carnet de la patria. Quienes no lo tengan, deberán pagar el combustible a “precios internacionales” que aún no han sido anunciados

“Estamos agotados. No es solo la gasolina, sino que aparte no tenemos agua, gas, para no hablar de la basura que puedes verla”, declaró Vanessa Guerrero, de 42 años, quien logró cargar este viernes después de hacer cola desde el miércoles.