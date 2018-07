Calles del estado Amazonas están desbordadas por desborde del río Orinoco

Las vías de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, amanecieron innundadas por las fuertes lluvias registradas en la entidad el pasado domingo.

Usuarios de Twitter informaron el desbordamiento del Río Orinoco y notificaron la presencia de damnificados en el lugar.

También aseguraron que más de 12 sectores fueron afectados por el agua y que los refugios de años anteriores fueron afectados por el desborde del río.

Ciudadanos aseguraron que las autoridades competentes no se han pronunciado al respecto y que Protección Civil no cuenta con los implementos necesarios, debido a que fue saqueada y no recibe ninguna ayuda por parte del gobierno.