Calculan que 7 millones de alumnos no van a clase por malos servicios

En el período escolar 2017-2018, de 9 millones de niños inscritos en planteles públicos y privados, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, al menos 7 millones asisten de manera irregular a las aulas, indica un estudio realizado por varias ONG. Las principales causas son la falta de agua en los hogares, la insuficiente alimentación y la carencia de uniformes y zapatos, afirmó Karín Salanova, vicepresidente de la comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional.

En un conversatorio con especialistas en la materia, la diputada aseguró que 190% de los programas de alimentación en las escuelas, tanto públicas como privadas, no están funcionando de modo regular. “Es un momento de alerta debido a la deserción y al ausentismo en las aulas del país; se necesitan todos los mecanismos para ayudar a los planteles”, expresó.

Alegó que en el estado Delta Amacuro, unos 400.000 alumnos no acuden a clase. Además dijo que en varias regiones del país los planteles fueron utilizados como refugios debido a las inundaciones que hubo desde hace más de cuatro meses. “Si no se arreglaron las infraestructuras o no se atendieron los daños en las instituciones como los baños, los planteles se presentan con menores condiciones y estas no son óptimas, lo que implica consecuencias para la educación de los pequeños”, destacó.

Señaló que solo los niños de colegios privados están cumpliendo con la asistencia regular a clase, a diferencia de los inscritos en los públicos. “Actualmente en el país no hay ninguna institución que se encargue de procesar las denuncias que realizan los representantes para ayudar a sus hijos”, manifestó.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia firmó el 5 de octubre pasado junto con el gobierno un plan de acción por el orden de los 32 millones de dólares, para realizar programas y actividades en las áreas de salud, nutrición, educación y protección de las niñas, niños y adolescentes. Salanova destacó que el capital que se le suministrará al Estado debe ser vigilado. “No nos oponemos a la ayuda, pero daremos una carta a Unicef para pedir que declaren exactamente en qué se invertirá el beneficio”, precisó.

Olga Ramos, investigadora del Observatorio Educativo Venezolano, expuso que el abandono de los niños y adolescentes a sus deberes escolares se debe a las carencias creadas por la crisis en el país, y a las fallas educativas que afectan a todas las escuelas. La última encuesta difundida por Encovi indica que en el año escolar 2016-2017 había 8.443.000 alumnos en educación básica entre las edades de 3 y 17 años, de los cuales 12% no estaba asistiendo a sus centros de estudio, es decir, 1.163.000 de estudiantes estuvieron ausentes, afirmó Ramos.

“El año pasado, los problemas en servicios básicos como el agua, la luz y el transporte, también fueron un caudal en la educación, pero no eran tan permanentes. En este nuevo período, la crisis se ha agudizado y actualmente hay jóvenes que se ausentan porque no tienen cómo bañarse”, acentuó.

Declaró que los niños afrontan la falta de medicamentos, el desabastecimiento alimenticio y la carencia de recursos. “En los comedores de las escuelas públicas no hay proteína para los pequeños, solo les dan pastas con aliños, arepas sin rellenos y arroz con caraota. Es muy baja la nutrición para la educación de los jóvenes”.