Cabas a Maduro: Díganle al país lo que de verdad está pasando

Winston Cabas, ingeniero y experto en sistemas eléctricos, exigió este martes a Nicolás Maduro que diga cuál es la situación sobre lo que sucede en la represa termoélectrica del Guri.

"Siempre las fallas son culpa de los demás. Nunca asumen su responsabilidad. Es hora de que le digan la verdad al pueblo. En el Colegio de Ingenieros estamos dispuestos a ayudar", dijo durante una entrevista en Globovisión.

Destacó que la teoría de un presunto ataque cibernético a la plataforma de la planta no es verídica debido a los sistemas de seguridad.

"No es posible accesar a la plataforma que dicen que fue vulnerada. El único acceso es desde adentro. Proponemos hacer una auditoría con profesores de las universidades del país. El gobierno tiene que cesar con la teoría de que hay saboteo", apuntó.

Cabas destacó que su labor ha sido a favor de la solución de las fallas y que espera que no sea acusado por sus acciones. "Estoy haciendo lo que me corresponde. ¿Me van a meter preso cuando salga de acá? Estoy haciendo lo que me corresponde como ingeniero venezolano", señaló.

#ElectricidadALa1 Winston Cabas: "No sigan ni insistan con la tesis del ataque terrorista. Hay un 0% de probabilidad de que haya habido un ataque. ¿Por qué el gobierno no aprovecha e investiga qué pasó en Tacoma? Ahí hay hechos de corrupción" — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) 12 de marzo de 2019

