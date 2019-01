Borraron el mural con rostro de Alixon Pizani en Catia

Con pintura blanca fue borrado el mural que esta mañana realizaron vecinos de la parroquia Sucre en honor a Alixon Pizani, asesinado con un arma de fuego el 22 de enero durante una protesta en la avenida Sucre.

La ilustración, llevada a cabo con pintura negra, decía el nombre del joven de 19 años de edad junto al día de su nacimiento y el de su fallecimiento.

En dicho acto estuvo Nivea Troroló Pizani, tía de Alixon, quien narró cómo ocurrieron los hechos: “Ese día yo salí temprano. Llegué como a las 3:00 pm a la casa y no tenía cómo localizarlo porque no tenía teléfono. Me metí en el Facebook y no aparecía conectado. Después vinieron sus amigos para decirme que lo habían matado y que estaba en el Hospital Periférico de Catia, adonde me acompañaron para reconocer el cadáver”.

También estuvo Franklin Piccola, dirigente social de Catia. Aseguró que en las zonas populares ya la gente no sale a la calle solo para denunciar las carencias en alimentos, seguridad y servicios básicos, sino para exigir el restablecimiento de la democracia en el país. “Los sectores populares, hay que decirlo, están a la vanguardia de las protestas”, dijo.