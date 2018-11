Bombeo de agua de La Mariposa a los altos Mirandinos está paralizado

Fabio Valentini, dirigente nacional de Vente Venezuela, denunció que las estaciones de bombeo que surten agua desde el embalse de La Mariposa hasta Los Altos Mirandinos están paralizadas.

La estación de bombeo que está en El Cují se encuentra en abandono total, no hay excusa, hemos visto las torrenciales lluvias que han caído sobre los Altos Mirandinos en los últimos día”, dijo Valentini en el programa Pola y Murolo a las 12 que transmite 105.7 Fm.

Señaló que la estación de bombeo y el embalse se encuentran en malas condiciones, por lo que los vecinos de denuncian que el agua llega sucia o con un olor "extraño".

“La planta que está en La Mariposa se encuentra completamente detenida, no hay ni una sola persona, fuimos a la estación número dos de bombeo y está en las mismas condiciones, camiones sin caucho, no hay absolutamente nadie y la planta parada, es decir, no hay bombeo para los Altos Mirandinos”, destacó.

Con información de El Tequeño.