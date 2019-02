Bloquean acceso a Youtube en Venezuela durante el concierto por ayuda

El Observatorio de Internet NetBlocks informó que detectaron interrupciones de la plataforma que afectan a múltiples servicios de Google, incluido Youtube y Microsoft Bing durante la transmisión por esas plataformas del concierto Venezuela AID Live.

Las acciones fueron realizadas por el proveedor de internet estatal, Cantv, detalló NetBlocks.

El incidente se registró aproximadamente a las 3:20 pm de la tarde. El Observatorio explicó que la interrupción tiene una huella “casi idéntica” a los cortes realizados durante discursos de líderes de la oposición, que señalan que son “sistemáticamente censurados”.

El canal Antena 3 y National Geographic, que también transmitían en vivo el evento, salieron del aire por las cableras venezolanas.

Este viernes se lleva a cabo en el puente Tienditas en Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela, un concierto que tiene la finalidad de mostrar internacionalmente la emergencia humanitaria compleja que padece el país. Además, tiene como meta recaudar 100 millones de dólares destinados a insumos para la población más vulnerable.

En Cúcuta, también se encuentra uno de los tres centros de acopio anunciados por el presidente interino, Juan Guaidó. Los otros puntos son en Roraima, Brasil y en la isla de Curazao. Se tiene previsto que los insumos ingresen a Venezuela este sábado, 23 de febrero.

Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones ha negado la ayuda humanitaria por considerar que solo es una justificación para una presunta invasión por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, ha asegurado que el país no lo necesita.

Con información de NetBlocks

