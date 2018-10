Bebés abandonados, la nueva cara de la crisis humanitaria venezolana

82 niños han sido abandonados en espacios públicos durante lo que va 2018, así lo indicó la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos infantiles Cecodap.

El caso de una bebé recién nacida encontrada en una urbanización de Chacao, estado Miranda, por vecinos y funcionarios de Polichacao puso en relieve la situación de abandono de niños en las calles del país, así lo informó La Voz de América.

Las casas hogar, asociaciones civiles que se dedican a atender niños abandonados, no se dan abasto debido a que se ha incrementado el número de menores en situación de calle con respecto a años anteriores.

Miguel Rebolledo, encargado de un albergue infantil, aseguró que no cuentan con los recursos para ayudar a padres que le han solicitado que acepten a sus hijos debido a que no cuentan con los recursos para mantenerlos.

“Nos hemos conseguido con situaciones de que me lo quieren dejar aquí en la casa para que no se le mueran en sus manos. No podemos ayudarlos”, aseveró Rebolledo.

Asimismo, la organización no gubernamental Pro Adopción puntualizó que el número de padres que han dado a sus hijos en adopción se ha quintuplicado en los últimos tres años.

Los padres que no se atreven a tomar la decisión de no ver más a sus hijos los han enviado a casa de otros parientes mientras buscan medios para sobrevivir a la hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional estimó que cerraría en más 1.000.000% al finalizar 2018.

Con información de La Voz de América